قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد في اتصاله أمس، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت التزام واشنطن بالتوصل لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن.

وأضافت وزارة الدفاع أن "هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي وعلينا الاستعداد لجميع حالات الطوارئ".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إنهم "مستمرون في محاولة الضغط على إسرائيل بشأن ضرورة إنهاء الحرب"، مؤكدة: "سنواصل العمل مع الوسيطين مصر وقطر لإيجاد طريق للمضي قدما وإنهاء الحرب".

وأضافت: "سنواصل العمل مع الشركاء في أنحاء المنطقة والعالم لتقديم خطة لما بعد الحرب".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قوله إنهم استجابوا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أبو زهري: " منفتحون على أي مقترحات تنهي العدوان على قطاع غزة. منفتحون على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة شعبنا وتوقف إطلاق النار نهائيا".