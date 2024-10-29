الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في جباليا

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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الضابط يهوناتان جوني كيرين (22 عاما)، والرقباء نسيم ميتال (20 عاما)، وأفيف جلبوع (21 عاما)، و⁠ناعور حيموف (22 عاما)، وجميعهم من الوحدة (888)، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار الاحتلال، في بيان، إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة من الوحدة نفسها أيضا في المعركة ذاتها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش تأكيده أن العسكريين الأربعة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في جباليا بشمال القطاع.

وينتمي جميع القتلى والجرحى إلى وحدة كوماندوز، تعرف باسم "الوحدة المتعددة الأبعاد"، أو "وحدة الأشباح"، وهي وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي تعمل في البيئات الصعبة، وفي جبهات القتال كافة.

وطبقا لمعطيات جيش الاحتلال، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 776، بينهم 365 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك الذين قُتلوا منذ بداية الحرب.