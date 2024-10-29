غارات اسرائيلية تستهدف حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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استهدفت غارات اسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين جنوب لبنان.



وأكد مراسل روسيا اليوم في لبنان تضرر منزل عبدالله بري نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وأضاف: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون جنوب لبنان".

وأكد أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان وبلدة حوش السيد علي الحدود اللبنانية السورية.

ومن جهة أخرى أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات للجنود الاسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة وفي مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان وقطاع غزة، معلنا استهداف البنية التحتية لـ"حزب الله" والقضاء على عدد من عناصره.