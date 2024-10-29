محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير القرية الأوليمبية لتحسين خدمات السياحة الرياضية

تفقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير القرية الأوليمبية التابعة للمحافظة، ووجه بتقديم جميع سبل الدعم لتعود القرية إلى ريادتها في مجالي السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.

خلال جولته، تابع المحافظ تنفيذ عدة مشروعات شملت:

تركيب وطلاء 200 متر من البلدورات والأرصفة.

رفع كفاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية وإعادة طلائها.

تحسين المساحات الخضراء بالتعاون بين جهاز التطوير والتجميل والقرية الأوليمبية.

إزالة المخلفات بواسطة معدات مركز ومدينة الإسماعيلية.

صيانة الأعمدة الكهربائية من قبل الفنيين وسيارات المركز.

أعمال نظافة عامة أشرف عليها أفراد من إدارة القرية.



وأكد المحافظ ضرورة استمرار خطط التطوير في جميع مرافق القرية لتعزيز قدراتها التشغيلية واستعادة دورها الكامل.

مواصفات القرية الأوليمبية

تقع القرية على بعد 7 كيلومترات جنوب مدينة الإسماعيلية على طريق قناة السويس، بمنطقة جبل مريم. وتغطي مساحة 24 فدانًا، منها 16,000 متر من المساحات الخضراء. تتميز القرية بمنشآت رياضية وترفيهية، تشمل:

140 غرفة فندقية (20 غرفة فردية و120 غرفة مزدوجة).

مطعمان يتسعان لـ250 فردًا.

ملعب كرة قدم رئيسي مزود بالأضواء الكاشفة وملعب فرعي.

صالة مغطاة متعددة الأغراض مكيفة.

صالة چيمانزيوم مجهزة بالأجهزة الرياضية.

حمام سباحة أوليمبي مغطى.

ساونا وبخار للرجال والسيدات.

قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لـ250 فردًا وأخرى فرعية لـ120 فردًا.

ملعبا إسكواش ومسجد.



فعاليات سابقة

استضافت القرية الأوليمبية على مدار السنوات الماضية العديد من الفعاليات الرياضية الهامة، معسكرات المنتخبات الوطنية والعربية، مؤتمرات وورش عمل، بالإضافة إلى استقبال وفود مهرجانات دولية نظمتها المحافظة.

تشكل هذه الجهود جزءًا من خطة المحافظة لتعزيز إمكانات القرية الأوليمبية، بما يسهم في جذب المزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية، وتطوير قطاع السياحة بالإسماعيلية.