رسالة خاصة من جمهور الأهلي للاعبين قبل مواجهة العين

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة رسالة خاصة للاعبي الفريق، قبل مواجهة العين الإماراتي، في بطولة إنتركونتيننتال لأبطال القارات.

الأهلي يواجه العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة كتبت عليها «في حضور جمهورك لا مستحيل أمامك».

ويُتوَّج الفائز في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام للموسم الأول بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

ويتأهل بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.