محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي استعدادا لفصل الشتاء

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين في رفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء، من خلال إجراء أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وتشغيل صفايات الأمطار، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية، بالاستعداد التام لفصل الشتاء، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وإجراء اختبارات عملية لصفايات الأمطار وخاصة المناطق المنخفضة.

وأكد المحافظ ضرورة الجهازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات، لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أي تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، موجها بربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار المدن والأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية، للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما طالب باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية والمنازل، ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريًا من القمامة والأتربة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها، حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، ووضع خطة للتعامل مع تداعيات السيول والأمطار، موجهًا وكيل وزارة الموارد المائية والري، باستمرار مراجعة ومتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، مشددا على ضرورة أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد تام، لأي تقلبات جوية، ووضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة أي أحداث طارئة أو ظروف طقس سيئ.