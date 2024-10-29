رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنمنع إعادة إعمار أنفاق حزب الله في لبنان لسنوات طويلة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجيش "سيستمر سنين طويلة يتأكد من أنه لن تتم إعادة اعمار البنى التحتية لأنفاق وسراديب "حزب الله" التي دُمرت في جنوب لبنان".



وخلال "زيارته لنفق" قرب الحدود اللبنانية مع إصبع الجليل بشمال إسرائيل، أضاف هاليفي: "اكتشفنا ذلك (النفق) في الوقت المناسب، ولا يجوز أن تعود هذه البنى التحتية الإرهابية"، على حد قوله.

وأشار هاليفي إلى "أن المكان كان معدا لإيواء سرية كاملة للمنظمة، أي حوالي ثمانين عنصرا".



كما هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قوات "اليونيفيل" الدولية، معتبرا أنها "تجاهلت النفق الذي حُفر تحت موقعها".

وقد اندلع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" قبل عام، عندما بدأ الحزب إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل "إسنادا ودعما" لغزة في إطار الحرب الدائرة في القطاع، والتي اندلعت بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

واحتدم الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع واغتيالها عددا من كبار قادة "حزب الله"، وإرسالها قوات برية إلى مناطق في جنوب لبنان للتوغل، فيما يطلق "حزب الله" يوميا صواريخ على أهداف في إسرائيل، ويتصدى لمحاولة الغزو البري.