القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يكرم الفرق الطبية المشاركة في استئصال وإعادة بناء لسان مريضة مسنة

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كرّم الدكتور محمد حسين، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، الأطقم الطبية التي شاركت في الإنجاز الطبي المتميز بالمستشفى التعليمي العالمي، حيث أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت 13 ساعة.

تم خلالها استئصال جذري للسان مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا لإزالة ورم سرطاني متقدم، إضافة إلى تشريح الغدد الليمفاوية وإعادة بناء لسان جديد باستخدام "سديلة" مأخوذة من الساعد بجراحة ميكروسكوبية.

حضر اللقاء الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين وفريق التمريض.

إشادة بجهود الفريق الطبي

أعرب الدكتور محمد حسين عن فخر الجامعة بما تحقق من إنجازات طبية متميزة، مشيدًا بالتفاني والتعاون الذي أبداه الفريق الطبي.

كما أكد أهمية التطوير المستمر في المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن تجهيز البنية التحتية والكوادر المؤهلة أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية.

استعداد مستشفيات طنطا لإجراء العمليات الكبرى

أكد الدكتور محمود سليم أن إجراء العمليات النادرة والمعقدة بات جزءًا من الأداء المعتاد في المستشفيات الجامعية، مشيدًا بالاحترافية التي أظهرها الفريق الطبي.

وأشار إلى أن مستشفيات الجامعة تمتلك كافة الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات المعقدة، بما يعكس التزامها بتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة.

دعم مستمر من إدارة الجامعة

أشاد الدكتور أحمد غنيم بدعم إدارة الجامعة لكلية الطب والمستشفيات، مؤكدًا أن التعاون بين المستشفيات الجامعية والجامعات المصرية يسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة.

كما أشار إلى مشاركة المستشفيات في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية الدولية.

فريق الجراحة والتمريض المشارك



شهد اللقاء عرض مواد مصورة توثق مراحل الجراحة التي أشرف عليها عدد من الأطباء، منهم:

الجراحة العامة: الدكتور شريف شحاتة

جراحة التجميل: الدكتور وائل حسين

التخدير والعناية المركزة: الدكتور أيمن عبد المقصود

وحدة جراحة الأورام: الدكتور محمد مليس، والدكتور حسام رمضان، والطبيب المقيم أحمد منصور

كما شارك في الجراحة فريق تمريضي متميز بقيادة حسنية العفيفي، مديرة هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

استقرار حالة المريضة

أكد الدكتور أحمد غنيم أن حالة المريضة مستقرة، وتشهد تحسنًا ملحوظًا بعد الجراحة دون أي مضاعفات.

واختتم اللقاء بتقديم الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا الإنجاز الطبي الذي يعكس تميز المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.