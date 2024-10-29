وزير التموين يتوجه إلى الأردن للمشاركة في منتدى تسريع تحول النظم الغذائية بالمنطقة العربية

يتوجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ تلبيًة للدعوة من خالد الحنيفات رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة الأردني؛ للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية"، والمقام بالعاصمة الأردنية "عمان" خلال يومي 30 - 31 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة التموين - في بيان اليوم - أن المنتدى يأتي من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأضافت أن المنتدى يهدف إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي، كما سيتم التركيز خلال المنتدى على مناقشة أحدث البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية بالمنطقة، وتأثير الأزمات المتلاحقة على النظم الغذائية، بالإضافةً إلى بحث استراتيجيات تعزيز النظُم الغذائية المرنة والمستدامة.

ويشارك في المنتدى الإقليمي لفيف من الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسئولين في المؤسسات المعنية؛ إضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.