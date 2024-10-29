رواية نازلة دار الأكابر تفوز بجائزة لاغاردير للأدب في باريس

توجت الكاتبة التونسية أميرة غنيم، اليوم، بجائزة مؤسسة لاغاردير للأدب العربي في باريس، عن روايتها "نازلة دار الأكابر" في نسختها المترجمة إلى الفرنسية؛ بقلم المترجمة سعاد لبزيز والصادرة عن دار فيليب راي للنشر.

وأعلنت الكاتبة أميرة غنيم، عن هذا التتويج من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "نعم أنا سعيدة جدا بهذا الفوز لأنه لا يمثّلني في شخصي بل يمثّل الأدب التونسيٌ؛ في ثرائه وتنوّعه وأنا أتشاركه مع كل الكتّاب التونسيّين".

واستكملت: "شكري الكبير يذهب أوّلا للمترجمة العزيزة الشاعرة سعاد لبزيز التي أعطت النص من روحها الجميلة وتمكنت بفرنسية بديعة من نقل أجوائه"، موضحة أن الشكر يشمل أيضًا منشورات فيليب راي ومنشورات برزخ لدعمهما الرواية؛ ومراهنتهما عليها في الجوائز الدولية.

أما فيما يتعلق الشكر الثالث، ذكرت الكاتبة التونسية أنه من نصيب الناشر الأصلي "مسكلياني"؛ مستطردة: "لولاه ما كان العمل يلاقي النجاح الذي لاقاه منذ صدوره الأول في صيغته الأصلية".

وفي نهاية تعليقها أضافت: "ثم الشكر الأوفر يذهب أولا وثانيا وثالثا ورابعا للقراء، القراء الذين أصبح بعضهم اليوم من أقرب أصدقائي، هؤلاء الذين أضعهم في قرة العين وأهديهم هذا الفوز لأنه فوزنا معا، أحبوا الرواية في صيغتها الأصلية ومازالوا إلى اليوم يساندونها بالفرح والتهاني. شكرا لكم جميعاً".

جدير بالذكر أن رواية نازلة دار الأكابر صدرت في نسختها الأولى باللغة العربية عام 2020، وجاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2021، وتضم الرواية سيرة روائية متخيلة للمفكر التونسي الكبير الطاهر الحداد الذي وصفه عميد الأدب العربي طه حسين بقوله: لقد سبق هذا الفتى قومه بقرنين.