ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية

أعلن معهد فريدريش-لوفلر (إف إل آي) الألماني المختص بأبحاث صحة الحيوان أنه سجّل منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، في إطار موجة إنفلونزا الطيور الحالية، أكثر من 31 حالة تفشٍّ في مزارع الدواجن على مستوى ألمانيا، إضافةً إلى 131 حالة إصابة بين الطيور البرية.

وبحسب المعهد، توزعت حالات التفشي المؤكدة في مزارع الدواجن على الولايات التالية: سكسونيا السفلى (9 حالات)، مكلنبورج-فوربومرن (6 حالات)، براندنبورج (5 حالات)، تورينجن (4 حالات)، شلزفيج-هولشتاين (3 حالات)، شمال الراين-ويستفاليا (حالتان)، فضلًا عن حالة واحدة في كل من بادن-فورتمبرج وبافاريا. وأفاد المعهد بإصابة أكثر من نصف مليون دجاجة وبطة وإوزة وديك رومي في هذه المزارع.

وفيما يتعلق بالإصابات بين الطيور البرية، تم تسجيل 34 حالة في ولاية براندنبورج و22 حالة في تورينجن و20 حالة في سكسونيا السفلى و19 حالة في مكلنبورج-فوربمرن و14 حالة في سكسونيا-آنهالت وسبع حالات في بافاريا وخمس حالات في كل من شمال الراين -ويستفاليا وسكسونيا، وأربع حالات في راينلاند-بفالتس وهيسن، وثلاث حالات في هامبورج وشلزفيج-هولشتاين وحالتين في برلين وحالة واحدة في زارلاند.