إعلام القاهرة تعقد فعاليات ملقتى توظيفها الثاني بحضور نائب رئيس الجامعة

عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة فعاليات «الملتقى الثاني للتوظيف والتدريب» خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2025، تحت إشراف وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتورة نشوة عقل، برعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق وعميدة الكلية الدكتورة ثريا أحمد البدوي وبدعم من الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث سابقا والمستشار الإعلامي لحامعة القاهرة، الدكتور محمد منصور، هيبة ورؤساء قناة النيل للأخبار وإذاعة صوت العرب المصرية والقناة الأولى وقطاع الإذاعة المسموعة.

خلال الجلسة الافتتاحية تم استعراض أهداف الملتقى وأصداء ونواتج النسخة الأولى منه ورؤية الكلية في ربط الطلبة بسوق العمل، كما تناول الحديث أهمية التوجيه المهني والتدريب قبل دخول سوق العمل.

وأثنى نائب رئيس الجامعة على مستوى الطلاب والخريجين من الكلية.

انطلقت فعاليات الملتقى بحضور أعداد كبيرة من الطلبة والخريجين الجدد، بالإضافة إلى ممثّلين من المؤسسات التدريبية والإعلامية و خبراء من إدارات الموارد البشرية والتسويق من عدد من الشركات.

كما شاركت العديد من المنصات الإعلامية والصحف والقنوات الفضائية في الفعالية.

قدم الملتقى مجموعة من ورش العمل وجلسات التوجيه المهني مثل مهارات إعداد السيرة الذاتية، مهارات المقابلات الشخصية، إنتاج المحتوى الإعلامي، توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الميديا. كذلك تم استعراض الفرص والبرامج التدريبية والتوظيفية المقدمة من شركاء الملتقى الشركات الراعية والمؤسسات الإعلامية المتعاونة.