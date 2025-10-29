ترامب ونظيره الصيني يلتقيان الخميس في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء، أن الرئيس شي جين بينج يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب غدا الخميس في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

جاء ذلك وفق متحدث الوزارة جو جياكون، في مؤتمر صحفي، أوضح فيه أن الرئيسين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية ومجالات الاهتمام المشترك، ويناقشان بعمق القضايا الاستراتيجية، والقضايا الكبرى المثيرة لقلق البلدين.

وأبدى المسئول الصيني استعداد بلاده للعمل مع الجانب الأمريكي من أجل تحقيق نتائج إيجابية للاجتماع المرتقب، وتوفير زخم جديد لتطوير العلاقات الصينية الأميركية على نحو مستقر.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني الخميس خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة خلافات، من بينها زيادة الرسوم الجمركية وفرض قيود في مجال التكنولوجيا من الجانب الأمريكي، مقابل خطوات صينية للسيطرة على صادرات المعادن النادرة التي تمثل جزءا كبيرا من سلاسل التوريد العالمية.

ويُعد اللقاء المرتقب بين ترامب وشي محطة حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين البلدين، بناء على ما قد يتم التوصل إليه من تفاهمات بشأن القضايا الخلافية.