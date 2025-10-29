رئيس جامعة سوهاج: إقبال الطلبة كان هائلا على الندوة التثقيفية بشأن المتحف المصري الكبير

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الطلاب أصحاب فكرة تنظيم ندوة تثقيفية بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بوعيهم وانتمائهم للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «العالم كله يعلم الفراعنة والقدماء المصريين بحضارتهم وعلمهم، وعندما زرت معرضًا في بروكسل عن المصريات، شاهدت قطعًا مصرية فريدة تضم الأدوات التي استخدمها أجدادنا في الجراحة والعلم، إضافة إلى البرديات وغيرها».

وأشار إلى تنظيم الندوة للتعبير عن الفخر بالحضارة المصرية القديمة، وأن المواطنين المصريين يسيرون خطى ثابتة للربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، في ظل قيادة واعية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الطلبة اقترحوا مشاركة الدكتور الفنان محمد خميس، في الندوة لأن حسابه على مواقع التواصل يتابعه الملايين، قائلًا إن الإقبال كان هائلًا على الندوة لدرجة أن بعض الطلاب انتظروا خارج القاعة لعدم توافر أماكن.

وتعهد ببث حفل الافتتاح مباشرة يوم السبت المقبل، في المركز الدولي للمؤتمرات، مؤكدًا أن «طلاب الجامعة يلتفون دائمًا حول المناسبات السعيدة التي تتسم بالفخر والعزة والانتصار».

وشهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، بندوة تثقيفية بعنوان «المتحف المصري الكبير... ذاكرة وطن وعظمة تاريخ»، حاضر فيها الدكتور الفنان محمد خميس، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.