- الرسالة توظف التكنولوجيا الحديثة في تحسين إدارة المرور والنقل العام والخدمات اللوجستية

- الرسالة ترصد دور النقل الذكي في تطوير قطاع النقل المصري وتعزيز الاستدامة

حصل المهندس تامر محمد فكري على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وسط اشادة لجنة الحكم والمناقشة عقب مناقشة رسالته المقدمة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان: «دور النقل الذكي في تحسين أداء قطاع النقل في مصر» (The Role of Smart Transportation in Improving the Transportation Sector Performance in Egypt).

وتناولت الرسالة دور تطبيقات النقل الذكي في تطوير قطاع النقل المصري، من خلال تحليل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقييم إسهاماتها في رفع كفاءة الأداء، إلى جانب دراسة التحديات والآثار السلبية المحتملة المصاحبة لتطبيق هذه الأنظمة، بما يدعم الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث منظومة النقل.

واستعرض الباحث أبرز المجالات التي يمكن أن تسهم فيها تقنيات النقل الذكي في تحقيق نقلة نوعية بقطاع النقل، وفي مقدمتها إدارة حركة المرور، وتطوير خدمات النقل العام، وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.

وأوضح الباحث أن تطبيق أنظمة الإدارة الذكية للمرور من شأنه الحد من الازدحام وتحسين انسيابية الحركة، فيما تسهم التحديثات الفورية وخدمات الدفع اللاتلامسي في تعزيز كفاءة النقل العام وتيسير استخدامه، فضلًا عن دور الإدارة الذكية للأساطيل والمركبات الكهربائية في دعم استدامة العمليات اللوجستية.

كما تناول المهندس تامر فكرى نماذج النقل المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية، ومنها خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية المنتشرة فى مصر مع تحليل فوائدها الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم التحديات المرتبطة بتطبيقها في السوق المصرية.

وقدم الباحث فى عرضه مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات والجهات المعنية، أكدت خلالها أهمية الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكار والتقدم التكنولوجي، بما يسهم في تطوير خدمات النقل ورفع كفاءتها التشغيلية.

وخلصت الرسالة إلى أن التوسع في تطبيق حلول النقل الذكي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير قطاع النقل في مصر، لما يوفره من فرص لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الأداء البيئي، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، في ظل أهمية تبني سياسات متكاملة تضمن التطبيق الفعال لهذه التقنيات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور عمر سالمان أستاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة العاصمة رئيسًا، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد الله رمضان أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة بجامعة العاصمة، والأستاذ المساعد الدكتورة آية الجارحي، عميدة معهد النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.