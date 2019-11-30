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فايلر: كنا أفضل من النجم رغم النقص العددي

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:23 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:23 م

أوضح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي أسباب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام النجم الساحلي التونسي مساء اليوم، الجمعة، بهدف دون رد في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات تلفزيونة عقب المباراة: «لقد قلت من قبل أننا نواجه فريق كبير في إفريقيا، ومباراة اليوم كانت أمام فريق عنيد».

وأضاف المدرب السويسري: «نلعب بـ10 لاعبين منذ الدقائق الأولى للمباراة، ومع ذلك كنا نستحوذ على اللعب طوال فترات المباراة، ولكننا لم نستطع أن نخلق العديد من الفرص».

وسقط الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف سجله ياسين الشيخاوي، ليتلقى المدرب السويسري الهزيمة الأولى له مع الفريق.

 


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