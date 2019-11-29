الرئيس المجري وعائلته يزورون آثار الهرم وسقارة

زار رئيس جمهورية المجر يانوش أدير وعائلته والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، منطقتي آثار الهرم وسقارة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.

وقال مدير عام آثار الهرم أشرف محي الدين، في تصريحات اليوم، إن الزيارة في منطقة أهرامات الجيزة استغرقت قرابة ثلاث ساعات شملت جولة داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأضاف أن الرئيس المجري أعرب عن إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم، متسائلاً عن عدد العمال الذين قاموا ببنائه وعدد الأحجار التي تم استخدامها فيه وكيفية نحت التابوت الجرانيتي الخاص بالملك خوفو والموجود بحجرة الدفن الخاصة به.

وأشار محي الدين إلى أنه عقب ذلك توجه الرئيس المجري والوفد المرافق إلى متحف مركب خوفو، واستمعوا إلى شرح مفصل عن طريقة تجميع المركب ومراحل ترميمها، حيث أبدى أدير انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، وشغفه لمعرفة تاريخ هذا التمثال، وعن مراحل الترميم التي تمت به ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية أسفله.

وأوضح أن الرئيس المجري حرص على زيارة كل المزارات الأثرية بالمنطقة لحبه الشديد للحضارة المصرية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية في مختلف المناطق وكذلك منطقة البانورما.

من جانبه، قال مدير عام آثار سقارة صبري فرح، إن الرئيس المجري وعائلته زاروا الهرم المدرج ومقبرة "إيدوت" ومقبرة "مِحو" ومتحف "إيمحتب" بسقارة، مضيفا أن رئيس المجر قد أبدى انبهاره ببناء المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعة النقوش بالمقابر وألوانها، كما أبدى إعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة "محو" الذي كان يشغل منصب الوزير، بالإضافة إلى القطع المعروضة بمتحف "إيمحتب" ومومياء "مرنرع".