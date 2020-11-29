السفير الياباني بالقاهرة يشيد بالجهود المبذولة في العلمين الجديدة

أشاد السفير الياباني لدى مصر ماساكي نوكي، بالجهود المبذولة في مدينة العلمين الجديدة، مبديا فخره وامتنانه بحركة التنمية الواعدة بهذه المدينة الناشئة، وبحفاوة الاستقبال والكرم العربي الأصيل، مؤكدا زيادة أُطر التعاون بين مصر واليابان في المجالات المختلفة.

جاء ذلك في الكلمة التذكارية للسفير الياباني لدى مصر، خلال زيارته الميدانية اليوم الأحد إلى مدينة العلمين الجديدة، للإطلاع على معدلات التنمية الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث استقبله رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة المهندس أسامة عبدالغني، ولاعب رياضة "الجودو" الدولي السابق الكابتن محمد رشوان، ومسؤولو جهاز المدينة.

وقام السفير الياباني لدى مصر بجولة تعرف خلالها على المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحي، والمنطقة الترفيهية، واستمع إلى شرحٍ واف حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمدينة، كما شارك في جلسة بـ"خيمة عربية"، مع مسؤولي جهاز المدينة.

وأهدى المهندس أسامة عبدالغني، السفير الياباني "درع المدينة"، مقدماً الشكر على زيارته للمدينة، وعلى التعاون المستمر بين مصر واليابان.

وأوضح أنه يجري تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، من المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل.

وأفاد بأن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية.