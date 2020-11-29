المغرب يسجل 4115 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 353 ألفًا و803 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 50 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5789.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3740 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 302 ألف و314.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 62 مليون إصابة.