مدرب منتخب السلة: نسعى لبناء فريقا قويا على المدي البعيد

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قال أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بأنه واجه منتخب منظم وتفاجأ بالمستوى الرائع للاعبي الرأس الاخضر خاصة في الرميات الثلاثية والتي كانت موفقة بشكل كبير .

وأضاف مرعي أن منتخب مصر بدأ يكتسب الانسجام بشكل كبير مع اللقاء الثاني خاصة وأنه لم يخوض أي مباراة ودية قبل انطلاق التصفيات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأشار مرعي إلى أن إحراز لاعبي المنتخب الثلاثيات خاصة في الفترة الرابعة كانت العامل الأساسي في التفوق والفوز على منتخب الرأس الأخضر.

وقال مدرب مصر: "المنتخبات المشاركة في التصفيات مميزة وتمتلك لاعبين أصحاب خبرات خاصة أوغندا التي يضم مجموعة من اللاعبين محترفين في أوروبا فضلا عن الرأس الأخضر فلديهم أكثر من لاعب في الدوري الأوروبي ولديهم خبرات دولية".

وتابع أنه يسعى لتكوين جيل جديد ومنتخب قوي على المدي البعيد خاصة وأنه يضم مجموعة من اللاعبين ما بين عناصر الشباب والخبرة .

وألمح مرعي أنه يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين طوال فترات المباراة ومشاركة الجميع مؤكدا بأنه من الممكن أن يكون لاعب على دكة البدلاء أفضل من آخر في الملعب ولكنه قادر على النزول في أي لحظة وتنفيذ رؤية الجهاز الفني .

وأتم تصريحاته: "الجميع يلعب تحت راية مصر ومنذ البداية نسعى إلى تحقيق الفوز في جميع اللقاءات والتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا "

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر في البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.