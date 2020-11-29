رئيس البرازيل يؤجل تهنئة بايدن بسبب مزاعم تزوير الانتخابات

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه سيؤجل تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات، مرددًا مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.



وأضاف بولسونارو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، "سأنتظر وقتًا قليلًا إضافيًا".



وتابع: "لدي الكثير من مصادر المعلومات التي تفيد بحدوث الكثير من التزوير حقًا.. وسواء كانت تلك المعلومات كافية لتحديد فائز أو آخر، لا أعلم وأنا أتمهل قليلًا".



يشار إلى أن الرئيس بولسونارو المنتمي لتيار اليمين المتطرف، كان حليفًا لترامب، ويحاكي في كثير من الأحيان أسلوب حكمه.