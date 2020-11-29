المجلس الانتقالي اليمني: قدمنا كل ما هو مطلوب منا لإنجاح اتفاق الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، اليوم الأحد، أنه قدم كل ما هو مطلوب منه لإنجاح آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية.



وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن رئيسه عيدروس الزبيدي، أطلع الحاضرين في اجتماع للمجلس عقد اليوم الأحد، "على نتائج ومسارات المباحثات الجارية لتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال وفق مقتضيات اتفاق الرياض الذي رعاه الأشقاء في السعودية".



وقال الزبيدي إن المجلس الانتقالي استكمل تقديم كافة ماهو مطلوب منه لإنجاح الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.



وأضاف أن المجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، متفهمة ومُطّلعة على الخطوات كافة في هذا الشأن، ومن هو الطرف الذي يحاول عرقلة التنفيذ.



وجدد الزبيدي التأكيد على تمسك المجلس بانفصال جنوب اليمن عن شماله، قائلًا "نواصل السير في سبيل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة".



وفي نهاية يوليو الماضي أعلنت السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.