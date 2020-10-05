التشيك تسجل أقل عدد من حالات الإصابة بكورونا منذ حوالي شهرين

سجلت جمهورية التشيك، 2667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأحد.

وهذا أقل رقم، يتم تسجيله في اليوم الأول من عطلة الأسبوع، حيث يتم إجراء القليل من الاختبارات، دائما للكشف عن الفيروس منذ يوم السبت، الثالث من أكتوبر الماضي، وهناك حاليا، 68 ألفا و268 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا.

وتبلغ حصيلة الإصابات بسبب فيروس كورونا في جمهورية التشيك حتى الآن، 519 ألفا من سكان الجمهورية الذين يبلغ عددهم 7ر10 مليون، فيما تم تسجيل 183 ألفا و500 حالة منذ بداية الشهر الماضي.