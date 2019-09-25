عمرو أديب: لو بتلعب عشان مرتضى منصور روح معاه لو فتح نادي تاني

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات إدارية ومالية، قائلًا إن الزمالك ليس ملكًا لمرتضى منصور وأبنائه.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن نادي الزمالك ملك لمصر والمواطنين ومؤسسة رياضية ووطنية، مؤكدًا أنه لا يسمح بانهياره بأي شكل.

وتوجه بالتحية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لأنه تعامل مع الأمر بكثير من الصبر، متابعًا: «مرتضى يرحل ويأتي بعده أناس آخرون، وهل مفيش غير واحد بس يدير نادي الزمالك؟».

وأشار إلى أن «الوزارة قامت بدورها بكثير من الصبر والتروي»، متوجهًا برسالة للاعبين: «لو بتلعب عشان مرتضى منصور روح معاه لو فتح نادي تاني، لو بتلعب عشان النادي اخدم نادي الزمالك، هو أحسن من مين؟ رئيس برشلونة مشي، وأي طوبة بناها مرتضى فهي ملك النادي والدولة».

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات إدارية ومالية.