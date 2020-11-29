 مقتل وإصابة 17 شخصا إثر قصف حوثي استهدف قرية القازة بالحديدة - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 17 شخصا إثر قصف حوثي استهدف قرية القازة بالحديدة

عدن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:45 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:45 م

قتل سبعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف مليشيا الحوثي قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي قوله، "إن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال، في حصيلة أولية"، مشيرا إلى أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.

وتواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

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