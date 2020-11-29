رئيسة حزب ميركل: انتخاب رئيس للحزب في يناير أمر صائب وضروري

أعربت انيجريت كرامب-كارنباور، رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن اعتقادها بأن البت في السباق المفتوح على منصب رئيس الحزب في يناير المقبل أمر صائب وضروري.

وفي كلمة لها خلال مؤتمر شباب التحالف المسيحي المنعقد رقميا، قالت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الخميس: "سنقرر في جلسة الرئاسة التنفيذية للحزب في الرابع عشر من الشهر المقبل إقامة مؤتمر الحزب في يناير المقبل".

وأضافت كرامب-كارنباور: "وأعتقد أن الأسابيع الأخيرة أظهرت أن هذا الأمر صائب وضروري".

ويترشح في هذا المؤتمر لخلافة كرامب كارنباور في رئاسة الحزب كل من فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق لكتلة التحالف المسيحي، وارمين لاشت رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ونوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني.