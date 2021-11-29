رئيس الحزم السعودي: تفاوضنا مع الزمالك لضم أوباما وكارتيرون في حساباتنا

كشف سلمان المالك، رئيس نادي الحزم السعودي، عن مفاوضاته مع نادي الزمالك للتعاقد مع يوسف أوباما، صانع الألعاب قبل بداية الموسم الحالي.
وقال سلمان المالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «تفاوضنا مع الزمالك للتعاقد مع يوسف أوباما بعد أداءه المميز مع الزمالك في الموسم الماضي».
وأضاف: «لم نستقر حتى الآن على الصفقات الشتوية، وقد نعود لمفاوضات الزمالك من أجل أوباما».
وانتقل رئيس نادي الحزم للحديث عن التعاقد مع حسين الشحات، لاعب الأهلي.. قائلا: «الصيف الماضي بالفعل أردنا التعاقد معه لكن الأهلي رفض».
وواصل: «حسين الشحات من اللاعبين المميزين في الأهلي، ولم نحسم إمكانية مفاوضته مرة أخرى».
وعن التعاقد مع مدربي الأهلي والزمالك.. قال: «قد يكون باتريس كارتيرون في حسابتنا خلال بداية الموسم المقبل كل شيء وارد».
وأتم: «كارتيرون من المدربين الذي يتم عرضهم دائما على الأندية السعودية».