رئيس الحزم السعودي: تفاوضنا مع الزمالك لضم أوباما وكارتيرون في حساباتنا

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كشف سلمان المالك، رئيس نادي الحزم السعودي، عن مفاوضاته مع نادي الزمالك للتعاقد مع يوسف أوباما، صانع الألعاب قبل بداية الموسم الحالي.

وقال سلمان المالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «تفاوضنا مع الزمالك للتعاقد مع يوسف أوباما بعد أداءه المميز مع الزمالك في الموسم الماضي».

وأضاف: «لم نستقر حتى الآن على الصفقات الشتوية، وقد نعود لمفاوضات الزمالك من أجل أوباما».

وانتقل رئيس نادي الحزم للحديث عن التعاقد مع حسين الشحات، لاعب الأهلي.. قائلا: «الصيف الماضي بالفعل أردنا التعاقد معه لكن الأهلي رفض».

وواصل: «حسين الشحات من اللاعبين المميزين في الأهلي، ولم نحسم إمكانية مفاوضته مرة أخرى».

وعن التعاقد مع مدربي الأهلي والزمالك.. قال: «قد يكون باتريس كارتيرون في حسابتنا خلال بداية الموسم المقبل كل شيء وارد».

وأتم: «كارتيرون من المدربين الذي يتم عرضهم دائما على الأندية السعودية».