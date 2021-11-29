وزير الدفاع: الواقع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من قدرات تحميه وتؤمن استمراره

أعرب الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية، والذي يؤكد أن منظومة القوة والتسليح ركيزة السلام وحصن الاستقرار للدول والشعوب.

وأضاف زكي، في كلمة خلال افتتاح المعرض اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا التجمع الدولي يتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من قدرات حديثة، بالإضافة إلى خلق تجمع عسكري راقي يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكري والإنتاج الحربي.

وأكد وزير الدفاع، أن الواقع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استمراره، مضيفا أن العالم سيشاهد ويراقب قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الرفيعة.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، موضحا أن سعيها لامتلاك مقومات القوة ليس سعيا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام.

وأعرب عن تطلعه إلى المضي قدما في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكن من الالتزام في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري، مؤكدا أن هذا الشعب هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، من خلال وحدته وسعيه لامتلاك أرقى ما توصل إليه العلم من تسليح.

وأكد أن الجيش سيظل حارسا وحاميا لمصر بتعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، مضيفا أنه لا يوجد سبيل سوى التحلي بأساس العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية للحفاظ على مقدرات الشعب وحاضرها ومسقبلها.

وأعرب عن تطلعه أن يكون المعرض منصة لتبادل الخيبرات.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

ويشارك في فعاليات المعرض - الذي يعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل - كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم 21 جناحا دوليا في هذه الدورة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.