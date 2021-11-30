قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنّ أبرز أعراض متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هي الإرهاق وآلام في العظام.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أن المنظمة تُجري حاليًّا دراسات حول مدى تأثير اللقاحات على المتحور الجديد.



وأكّدت ممثل المنظمة، أنّ شركتي فايزر وموديرنا بصدد إنتاج لقاحات جديدة تشمل تغطية المتحور الجديد.



وأفادت بأن التغيرات التي طرأت على الفيروس قيد الدراسة في الوقت الحالي، موضحة أن الدراسات الأولية تشير إلى أنّ الأعراض ليست بالدرجة السيئة كما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون الانتشار أسرع، لافتة إلى أن 11 دولة على مستوى العالم أبلغت عبر منصة منظمة الصحة العالمية بأن أوميكرون موجود فيها.



وأكّدت أن المتحور الجديد قد يُصيب الحاصلين على اللقاح. وأرجعت ذلك إلى أنّ الأمر يعتمد على فترة الحصول على اللقاح بين الدول.



وشدّدت على أهمية اللقاحات باعتبارها تقلل من نسبة الوفيات، وتقلل من نسبة ظهور الأعراض لدى الكثيرين وتحافظ على صحتهم، داعية الجميع لحماية أنفسهم من خلال الحصول على اللقاح.