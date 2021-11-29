ولاية هيسن الألمانية: 4 حالات أخرى مشتبه إصاباتها بمتحور أوميكرون

أعلنت ولاية هيسن الألمانية اكتشاف أربع حالات اشتباه أخرى لإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

جاء ذلك وفقا لما أكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الاثنين لكن الوزارة لم تستطع تقديم أي بيانات عن الجهة التي ينحدر منها أصحاب هذه الحالات وعن حالتهم الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المصابين موجودون في الحجر.

كانت الولاية أعلنت أمس الأحد الاشتباه في حالة إصابة بالمتحور الجديد لشخص كان قد عاد إلى مدينة فرانكفورت قادما من جنوب أفريقيا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ونوهت الوزارة إلى أن جنوب افريقيا لم تكن مصنفة في ذلك الوقت كموطن لمتحورات كورونا أو منطقة خطر للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذا الشخص كان حاصلا على التطعيم الكامل لكن الأعراض ظهرت عليه خلال الأسبوع الماضي وذكرت أنه موجود حاليا في عزل منزلي.