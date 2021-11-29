فينيسيوس يقود الريال للفوز على إشبيلية والتربع على صدارة الليجا

قاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أشبيلية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقدم أشبيلية بهدف سجله رافييل مير فيسينتي في الدقيقة 12، وتعادل كريم بنزيما للريال في الدقيقة 32، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع الريال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، فيما توقف رصيد أشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز العاشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لأشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع مباريات.