رئيس وفد الجيش الوطني الليبي في «5 بلس 5»: لن ننجرّ وراء محاولات إشعال الفتنة

استبعد رئيس وفد الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الفريق مراجع العمامي، تأثر عمل اللجنة بأي توترات محتملة قد تنتج تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الاثنين: "دعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي للجنة، بالإضافة إلى قوة ترابط أعضائها، سيَحول دون وقوعها رهينة لأي تجاذبات".

ودافع عن حياد اللجنة، تجاه ترشح أي شخصية في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "نحن كأعضاء في لجنة محايدة نهتم أولا بوحدة البلاد وتأمينها، ولدينا وعي كبير بخطورة المرحلة المفصلية الراهنة، ونتفهم أن يكون لأي ليبي قراره الخاص بدعم مرشح ما".

واستكمل: "لن ننجرّ وراء أية محاولات لإشعال الفتنة في البلاد، وهذا يتطلب أيضاً ضرورة بذل جهد مضاعَف من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للحيلولة دون تطور الخلافات السياسية".

وأكد أن الليبيين "لن ينخرطوا في أي صراع مسلح إلا دفاعاً عن وطنهم.. والدول المعنية بالملف الليبي باتت أكثر إدراكاً بأن انزلاق بلادنا مجدداً نحو الحرب والفوضى سيعني ببساطة غزو المزيد من جحافل الراغبين في الهجرة غير المشروعة لشواطئها".