أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.



وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن عبد اللهيان والشيخ عبد الله بن زايد ناقشا خلال مباحثاتهما الهاتفية مختلف القضايا بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية والثنائية.



وفي إشارة إلى تركيز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تطوير العلاقات مع الجيران ، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ، شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين.



ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، وقال إن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران.



وأشار في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى الإمارات والمباحثات الإيجابية بين الجانبين.



كما دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي لزيارة إيران.



وأعرب وزير الخارجية الإماراتي في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره لأمير عبد اللهيان على إقامة علاقات وثيقة ومستمرة مع الإمارات، واصفا إياها بأنها مؤشر على جهود البلدين لتطوير العلاقات.



وهذا الاتصال الهاتفي هو الثاني بين الوزيرين، حيث جرى الأول في الحادي عشر من الشهر الجاري.



وتتنازع الإمارات وإيران على ملكية ثلاث جزر في الخليج وهى طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي.



والموقف المعلن الدائم للإمارات هو حث طهران على التفاوض، أو قبول إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما تصر إيران على أن سيادتها على الجزر ليست محل نقاش.