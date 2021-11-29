أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الفشقة (في ولاية القضارف شرق السودان) أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن البرهان تفقد اليوم القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة، برفقة الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإثيوبية على المنطقة، والتي أدت إلى استشهاد 6 من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود.

وكان في استقبال البرهان، الفريق ركن عصام الدين كرار قائد القوات البرية وعدد من قادة القوات المسلحة السودانية.. وحيا البرهان الجنود البواسل في كافة أنحاء السودان، الذين يزودون عن الوطن بالغالي والنفيس، وترحم على "شهداء" القوات المسلحة، مؤكدا التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وأن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا.

وشدد البرهان على أن الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

ودعا رئيس مجلس السيادة، مواطني منطقة الفشقة إلى الانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية، مؤكدا عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات والتزامها بتأمين مزارعهم.