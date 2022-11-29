أمين عام الناتو: ملتزمون بمواصلة دعم أوكرانيا وحماية كل شبر من أراضي الحلف

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الالتزام بمواصلة دعم أوكرانيا وحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

وقال ستولتنبرج عقب لقاء وزير الخارجية الروماني في بوخارست، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "انضمام فنلندا والسويد إلى عضوية الحلف سوف يعزز من قوة حلف الناتو، مضيفا "أن الحلف قدم إلى أوكرانيا منظومات دفاع جوي متطورة تحسبا لأي تصعيد روسي مع دخول فصل الشتاء".

وشدد على ضرورة جاهزية الحلف إلى مزيد من الهجمات الروسية على أوكرانيا، مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من الدعم إلى كييف.