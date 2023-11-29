محكمة فرنسية تبت اليوم في اتهام وزير العدل بإساءة استخدام منصبه

من المقرر أن تبت محكمة فرنسية خاصة معنية بالنظر في قضايا سوء السلوك الوزاري اليوم الأربعاء فيما إذا كان وزير العدل في البلاد قد أساء استخدام منصبه أم لا.

ويتهم إريك دوبوند موريتي باستخدام دوره الوزاري للنيل من خصومه منذ الوقت الذي كان يعمل فيه كمحام.

وإذا قررت محكمة العدل في الجمهورية اليوم الأربعاء أن دوبوند موريتي مذنب، فمن المحتمل أن يضطر إلى مغادرة مجلس الوزراء.

ومن المتوقع صدور قرار في الساعة 0300 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

وهذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على وزير فرنسي لا يزال في منصبه أن يحاكم أمام المحكمة الخاصة.

وتتعلق القضية بإجراءات إدارية ضد قاض وثلاثة من كبار المسؤولين في النظام القضائي يزعم أن دوبوند موريتي أمر بها.

وتتهمه النيابة بتضارب المصالح الذي يعرض حياده كوزير للخطر، وتطالب بتوقيع عقوبة عليه لمدة سنة واحدة تحت المراقبة. ومن الناحية النظرية، يواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 500 ألف يورو (547 ألف دولار).

وينفي دوبوند موريتي هذه الاتهامات.

لكن رئيسته، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ، أوضحت أن أي شخص في حكومتها تثبت المحكمة أنه مذنب يجب أن يترك الحكومة.

ومنذ ما يقرب من عامين، أدين وزير الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، آلان جريسيت، واستقال لاحقا.

لكن ما سيحدث بالضبط بعد حكم اليوم الأربعاء غير واضح. ومن المحتمل أن يكون دوبوند موريتي مترددا للغاية في المغادرة ولا يزال بإمكانه الاستئناف أمام محكمة النقض.

وهو يعتبر أحد أقرب المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مجلس الوزراء.

وتنازل ماكرون عن اللوائح السابقة لصالح دوبوند موريتي. على سبيل المثال، سمح له بالبقاء في منصبه خلال تعديل وزاري، على الرغم من أن التحقيق كان معلقا ضده بالفعل.