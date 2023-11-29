الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

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صرح الشيخ محمد العبد لله الصباح وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، بأن الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة.

وقال العبد لله في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حالته الصحية مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم.

وأضاف البيان "يهيب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سمو الأمير من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الباري جل وعلى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية".

وكانت (كونا) ذكرت، أن أمير الكويت دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول، إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية لسموه مستقرة".