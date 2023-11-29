نيفين الكيلاني: افتتاح معرض الكتاب بسوهاج الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوع

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن ملف هيئة وقصور الثقافة هو الدور الأبرز والأهم والأثقل بالوزارة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن قصور الثقافة هي ذراع الدولة الثقافي بالمحافظات كافة، منوهة بأنه منذ تكليفها بالوزارة كان هذا الملف من أثقل وأهم الملفات، من عدة نواح أبرزها الاهتمام بالمنشآت غير المكتملة والأخرى التي ما زالت تحت قيد التجديد.

ولفتت إلى أنه جرى افتتاح مجموعة من قصور الثقافة وعدد من المنشآت الثقافية، والبعض الآخر قيد الافتتاح في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من أماكن الثقافية في طور الانتهاء منها، متمثلة في عدد من المسارح ومجمع الفنون بمدينة 15 مايو ومكتبة دار الكتب، ومسرح بوسط البلد، وقصر ثقافة الطور بمدينة جنوب سيناء.

وأفادت بأنه من المقرر افتتاح معرض الكتاب بمحافظة سوهاج، الأحد المقبل، ليكون المعرض الأول للكتاب بالمحافظة، إلى جانب افتتاح «كشك كتابك»، وسيستمر لمدة أسبوع، مشددة أن هناك إقبالا كبيرا على الخدمة الثقافية المقدمة، خاصة بعد حرمان أبناء المحافظات البعيدة من هذه الخدمة.

وأوضحت أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود أماكن خاصة بالعمل الثقافي في بعض الأقاليم، منوهة بأن وزارة الثقافة لها دور كبير في مبادرة حياة كريمة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات من ضمنها مكتبات متنقلة؛ لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال والشباب، وسكان القرى التي كانت تخضع للتطوير تحت مظلة حياة كريمة.

وذكرت أن فرقة المواجهة والتجوال وهي فرقة مسرحية كانت تقدم دورا توعويا في مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية، بشكل مسرحي بسيط للغاية في الشوارع وساحات المدن والقرى في الريف المصري، مشددة على أن هذه الأنشطة الثقافية من المكتبات المتنقلة والعروض حظيت بتفاعل كبير من قبل المواطنين.