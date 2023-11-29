شعبة المخابز: سعر الخبز السياحي سيتراجع في يناير مع طرح البلدي بنصف تكلفته

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 30 ألف مخبز داخل الجمهورية بصدد بدء طرح الخبز البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية مقابل سعر التكلفة جنيه واحد مع مطلع يناير من العام المقبل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة اخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى إتاحة الخبز مقابل بطاقات مسبوقة الدفع بجميع الفئات يمكن شراؤها عبر مكاتب البريد وفقا للاحتياجات الخاصة بكل مواطن.

وأضاف أن البطاقات المقرر طرحها لا تتضمن وضع حد أقصى لعدد أرغفة الخبز المقرر صرفها لكل مواطن، معقبا:«عدد الأرغفة حسب رغبة كل مواطن، وبنفس مواصفات الخبز البلدي 90 جرام ولكن سعر البيع لغير المدرجين ببطاقات التموين سيكون جنيه بدلا من 5 قروش».

وتابع أن المخابز تخضع لرقابة 7 أجهزة رقابية لمنع تسرب الدقيق، موضحا أن الحكومة تستهدف من التجربة رفع العبء عن المواطن وإتاحة الخبز البلدي مقابل جنيه واحد عوضا عن 2 جنيه للخبز السياحي بالمخابز الحرة خارج المنظومة.

وأكد أن المنظومة لن تسبب ضررا للخبز السياحي، قائلا: «كل نوع له مستهلك، بعض الناس ستتوجه للمخابز البلدي لارتفاع التكلفة، من المتوقع أن ينخفض سعر الخبز السياحي والمنافسة ستكون في مصلحة المنافس».