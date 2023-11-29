القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين إثر قصف سابق على غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مقتل 3 أسرى محتجزين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على منصة "تليجرام": "نعلن عن مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة وهم: شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس".

وكانت إسرائيل شنت في 7 أكتوبر حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبوساطة مصرية قطرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر، هدنة إنسانية لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.