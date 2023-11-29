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تمكن قطاع ألأمن العام من ضبط عنصرين إجراميين لإطلاقهما أعيرة نارية تجاه عامل مما أدى لوفاته بقنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن، بمشاركة مديرية أمن قنا تواجد عنصرين إجراميين - محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضيتى "شروع فى قتل" ومطلوب ضبطهما فى 6 قضايا "قتل - شروع فـى قتل - إطلاق أعيرة نارية" بدائرة مركز شرطة دشنا.

والمتهمان فى واقعة إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه أحد الأشخاص لخلافات على قطعة أرض زراعية كائنة بذات الدائرة، مما أدى إلى وفاته.

تم ضبطهم وبحوزتهما (2 بندقية آلية، طلقات "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة"). وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.