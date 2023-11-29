مصادر: كوريا الجنوبية تدرس إعادة مركز حراسة منزوع السلاح في الجبهة الشرقية

قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن الجيش الكوري الجنوبي يدرس إعادة عمل مركز حراسة منزوع السلاح في الجبهة الشرقية، وذلك ردا على قيام كوريا الشمالية بإعادة بناء مركزها وإعادة نشر أسلحة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الكوريتين قامتا بهدم عشرة مراكز حراسة لكل منهما في المنطقة منزوعة السلاح بعد التوصل لاتفاق خفض التوتر العسكري بين الكوريتين عام 2018، في حين ترك كل منهما مركزا ولكن غير مسلح بسبب قيمتهما التاريخية.



ووفقا للاتفاق، فإنه تم الحفاظ على مركز الحراسة في جوسونج، على بعد 155 كيلومترا شمال شرق سول، بصفته تراثا ثقافيا. وعلاوة على المراكز المهدمة، فإن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لديهما 150 و50 مركزا للحراسة في المنطقة منزوعة السلاح على التوالي.



وقالت مصادر إنه يمكن استعادة عمل المركز، الذي يعد أحد أوائل مراكز الحراسة التي تم إقامتها بعد الحرب الكورية 1953-1950 ضمن إجراءات كوريا الجنوبية للرد على إعادة كوريا الشمالية لعمل مثل هذه المراكز على طول الحدود المشتركة.