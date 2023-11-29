قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "سند الخير" عملت بشكل فعال منذ انطلاقها في نهاية مارس من العام الماضي على تحقيق متطلبات المواطنين، موضحا أن المبادرة تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها الـ81 بلغت 395.3 مليون جنيه.

وأشار أمنة، في بيان له، إلى أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ81 من تحقيق مبيعات بحوالي 3.9 مليون جنيه بتغطيتها 16 محافظة هي، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسيوط، قنا، أسوان، الدقهلية، الإسماعيلية، المنيا، الأقصر، والغربية"، لافتاً إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة، حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.

ولفت إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ81 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

ووجه وزير التنمية المحلية، فريق عمل المبادرة، بالمتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استمرارية وتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج.

وأضاف، أن الوزارة حرصت على المشاركة الجادة والفاعلة لسيارات "سند الخير" في طرح السلع الغذائية، من خلال منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية.

وشهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية.