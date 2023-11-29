قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإخوان؛ جماعة ‏غير مشروعة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى مخالفتها نصوص الدستور بخلط أوراق الدين ‏بالسياسة.‏

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الثلاثاء، أن الدستور المصري يحظر إقامة أحزاب ذات مرجعية دينية تستخدم الدين لإضفاء القداسة على ‏خطابها السياسي، هذا إلى جانب استخدام العنف والإرهاب والذي تمثل جليا بممارسات كثيرة للجماعة، فضلا عن ‏كونها جماعة صاحبة خطابات طائفية مجرمة وفقا للقانون.‏

وعلى صعيد آخر، أعرب عن أمله أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته ليتمكن من استعادة العمالة المصرية بالخارج ‏والمقدرة بنحو 14 مليون مصري، قائلا: «منذ حوالي 80 أو 90 عاما؛ كانت مصر تحتضن اليونانيين والأرمن ‏والإيطاليين يأتون للعمل والبحث عن لقمة عيش في مصر؛ لأن مصر كانت توفر لهم حياة كريمة، كيف وصلنا اليوم ‏لدرجة أن يترك 14 مليونا بلدهم».‏

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا ع باعتبارها أحد نماذج التنمية ‏الناجحة كما في اليابان والصين مؤكدا أن مصر بحاجة إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى هذه المشروعات، قائلا: «أنا ‏تربيت في الدرب الأحمر، شاهدت بعيني جمعية صناع أثاث القاهرة بالدرب الأحمر وهي تبنى وللأسف شاهدتها ‏وهي تنهار».‏