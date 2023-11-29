قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإخوان؛ جماعة غير مشروعة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى مخالفتها نصوص الدستور بخلط أوراق الدين بالسياسة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الدستور المصري يحظر إقامة أحزاب ذات مرجعية دينية تستخدم الدين لإضفاء القداسة على خطابها السياسي، هذا إلى جانب استخدام العنف والإرهاب والذي تمثل جليا بممارسات كثيرة للجماعة، فضلا عن كونها جماعة صاحبة خطابات طائفية مجرمة وفقا للقانون.
وعلى صعيد آخر، أعرب عن أمله أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته ليتمكن من استعادة العمالة المصرية بالخارج والمقدرة بنحو 14 مليون مصري، قائلا: «منذ حوالي 80 أو 90 عاما؛ كانت مصر تحتضن اليونانيين والأرمن والإيطاليين يأتون للعمل والبحث عن لقمة عيش في مصر؛ لأن مصر كانت توفر لهم حياة كريمة، كيف وصلنا اليوم لدرجة أن يترك 14 مليونا بلدهم».
وأضاف أن برنامجه الانتخابي يولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا ع باعتبارها أحد نماذج التنمية الناجحة كما في اليابان والصين مؤكدا أن مصر بحاجة إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى هذه المشروعات، قائلا: «أنا تربيت في الدرب الأحمر، شاهدت بعيني جمعية صناع أثاث القاهرة بالدرب الأحمر وهي تبنى وللأسف شاهدتها وهي تنهار».