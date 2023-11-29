نشأت الديهي يكشف كواليس ما يدور بالغرف المغلقة من أجل تمديد الهدنة الحالية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن ما يدور داخل الغرف المغلقة من أجل تمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك اجتماعًا ثلاثيًا في الدوحة يضم رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الاستخبارات الأمريكي ورئيس المخابرات المصرية في قطر، منوهًا إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع وجود قادة حركة حماس في قطر

وأشار إلى أن ما يدور خلق الغرف المغلقة في هذا الاجتماع يتمحور حول تطوير عملية صفقة الأسرى إلى هدنة طويلة الأجل أو وقف كامل لإطلاق النار بضمانات ورعاية دولية.



ونوه إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل، والضغط القطري على حماس، والدور المصري في تقريب وجهات النظر والعمل على تطبيق ما يتم الاتفاق عليه ساهم في إعداد الهدنة ما بين الاحتلال وحركة حماس .

وأضاف أن هناك نية لتمديد الهدنة لفترة أطول تقارب الـ5 أيام، موضحًا أن وقف إطلاق النار يُعطي فرصة الحوار والتفاوض، من أجل وقف إطلاق النار بشكل دائم.



وتابع " لكن البعض يتحدث بأن الهدن عبارة عن عملية تخدير، وتهدف إسرائيل من هذه الهدن حول استرداد الأسرى من حركة حماس، ثم معاودة دك قطاع غزة من جديد".

وأشار إلى أن حماس من خلال الحرب الأخيرة حققت الكثير وغيرت المعادلة على الأرض، وإسرائيل نجحت في تدمير البنية التحتية لقطاع غزة،، ولكن خسائر الاحتلال كانت أكبر.