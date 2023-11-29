قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدنة في غزة ستشهد تمديدًا بنسبة كبيرة، موضحًا أن الأمر متوقف على عدد الأطفال والنساء المتاح لدى لمقاومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هناك عددًا من الفئات الموجودة من المحتجزين، قائلًا إن «الشريحة الجاري الإفراج عنها تشمل الأطفال والنساء».



وذكر أن أحد المسئولين الإسرائيليين صرح بأن المقاومة لازالت تحتجز 35 طفلًا وسيدة في غزة، لكنه لم يصرح عما إذا كان من بينهم الـ10 المقرر الإفراج عنهم اليوم.



وأوضح أن «إسرائيل رفضت العرض الأول الذي قدمته حماس، والمرتبط بالإفراج عن 10 محتجزين مقابل 5 أيام من الهدنة»، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض هذا الاقتراح وطالب بـ4 أيام فقط بحثًا عن أي مكسب.



وذكر أن «هناك فئة الرجال فوق سن الـ60، والرجال الأقل من 60، وفئة الجرحى والمصابين، وفئة الجثث، وفئة الجنود والعسكريين».





