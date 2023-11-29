إعلام عبري: اجتماع أمني إسرائيلي لمناقشة تمديد الهدنة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اجتماعا أمنيا إسرائيليا سينعقد الليلة؛ لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة ليومين، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وتتفاوض حركة حماس وإسرائيل عبر وسطاء، على تمديد محتمل آخر للهدنة في غزة مع بقاء ساعات فحسب أمامهم للتوصل إلى اتفاق قبل استئناف القتال بعد توقف دام ستة أيام.



وقال مسئول فلسطيني إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.



وأضاف المسئول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر، وفقا لوكالة رويترز.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل.



وأضاف ليفي في تصريحات للصحفيين في تل أبيب "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن.. إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية، حياة البشر فيها على المحك".