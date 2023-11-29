ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 24 نوفمبر الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6ر1 مليون برميل إلى 7ر449 مليون برميل.

كما ارتفع المخزون في مستودعات الساحل الشرقي بمقدار 2ر10 مليون برميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2021.

في الوقت نفسه، وصل متوسط حجم عمليات التكرير خلال الأسبوع الماضي إلى 518 ألف برميل يوميا، في حين ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط بمقدار 8ر2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق إلى 8ر89% من الطاقة التشغيلية للمصافي

وارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 8ر1 مليون برميل إلى 2ر218 مليون برميل في حين ارتفع مخزون الديزل بمقدار 2ر5 مليون برميل إلى 8ر110 مليون برميل.