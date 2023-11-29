الاكتتاب في السندات السباعية الأمريكية فوق المتوسط

بعد يوم واحد من إعلان نتيجة الاكتتاب في طرحي سندات مدتها عامين وخمسة أعوام، أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أسبوع بيع سندات طويلة الأجل ببيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 39 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 399ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 44ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 38 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 908ر4% ومعدل التغطية 70ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 54ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت أمس سندات مدتها عامان بقيمة 54 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 55 مليار دولار حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط.