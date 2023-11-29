حازم إمام: روح لاعبي الزمالك عامل الحسم في تحقيق الانتصارات

أشاد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم للمارد الأبيض.

وقال حازم إمام عبر قناة الزمالك: "الروح التي يتمتع بها لاعبو الزمالك ستكون هى عامل الحسم في تحقيق الانتصارات في الفترة الحالية، الفريق فاز على أبو سليم بالروح".

وتابع: "اسم الزمالك يمنح الجميع داخل الفريق طاقة قوية، وكل المنافسين يجب أن يخشوا أسمه، لا مستحيل في كرة القدم، وأكبر دليل سيناريو فوز الزمالك على بيراميدز".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "جماهير الزمالك التي تقف خلف الفريق تساعد على مزيد من الثقة.. كرة القدم فوز وهزيمة.. لكن يجب أن يؤدي الجميع ما عليه

واختتم كلامه عن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للزمالك وقال: "أفضل شئ فعله معتمد جمال هو التعامل بواقعية مع قدرات الفريق، ومشاركة كل لاعب في مركزه، كان حظه سئ كلاعب رغم قدراته الفنية الكبيرة.. كان لا يستطيع أحد مراوغته، ولكنه زملكاوي أصيل".